“La música és una manera d’estar en contacte amb un mateix”

Va estudiar Biologia, atret per “tema del genoma humà” que li semblava que tenia molta sortida, si bé, quan va acabar, va iniciar la seva trajectòria com a professor, que “d’alguna manera, també m’agradava”. Exposa que pateix “una malaltia mental greu”, tot i que subratlla que en l’actualitat es manté estable “gràcies a la medicació i als bons hàbits que segueixo”.
La música és una de les seves activitats principals i recorda que va començar a tocar la guitarra quan tenia catorze anys. Uns anys més tard, detalla que va saber de la “Cantata 140 de Bach i vaig dir, quina meravella, jo vull ser compositor”. Va fer algunes composicions, però ho va deixar un temps i, anys després, va reenganxar-se. “El que més componc són cançons clàssiques, o sigui, piano i veu. El que s’anomena a Alemanya el “lied”, que és la cançó culta”, manifesta.
Per a ell, “la música és una manera d’expressar-se i d’estar en contacte amb un mateix”. A més de la guitarra, també s’ha format en piano i violí, però considera que “el cant probablement és el que se’m dona una miqueta millor”. Assegura que també s’ha expressat a través d’una novel·la, titulada “El verano de los náufragos” i ara està intentant publicar-ne una altra, basada en la vida del seu pare, un gallec que va ser dels emigrants a Alemanya.
Col·labora amb l’Ateneu Terrassenc amb una activitat. Porta un taller de composició que es pot seguir els dilluns de cada quinze dies, a les tardes. “Està obert a tothom”, assenyala.