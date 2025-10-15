“Aprendre català m’ha permès ser part activa de la comunitat”

És natural de Lima, la capital del Perú. Allà es va formar en Ciències Empresarials i treballava en una multinacional fins que, l’any 2008, va arribar a Terrassa, “més que res per millorar la meva vida personal i professional”. Va començar treballant a una gestoria de Sabadell i, un any més tard, va fer-ho d’administrativa en un pla d’ocupació de Foment.
De seguida va tenir clar que havia d’aprendre el català i ara té el nivell C1. “Per a mi va ser una solució, i ho recomano a tothom que ho faci, des de l’arribada. Aprendre català m’ha permès entendre millor la cultura, comunicar-me amb la gent, trobar feina i ser part activa de la comunitat”, detalla. Ara treballa de conserge al Museu de Terrassa després de passar per altres dependències municipals.
Va fer l’homologació dels seus estudis universitaris i li agradaria poder treballar del que es va formar, però “no ha pogut ser”, diu. La seva primera impressió de la ciutat va ser molt positiva. “Em va semblar plena de vida, gent als carrers, molta activitat i sobretot una gran diversitat de cultures. Aquesta riquesa humana em va fer sentir benvinguda des del primer moment”, manifesta. “Les persones immigrants no solament venim a treballar, sinó que també intentem posar un gra de sorra per cuidar la ciutat i el nostre planeta”, afegeix.
“He anat descobrint que Terrassa està molt compromesa amb el medi ambient. Hi ha espais verds, iniciatives sostenibles i una comunitat que cada cop està més conscienciada”, explica.