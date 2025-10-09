“M’agrada parlar d’amor perquè és el que mou el món”

Escoltava música de petit a casa, la que posaven els seus pares, però quan tenia catorze anys va ser quan, realment, “vaig voler compondre música i vaig començar a rapejar”, comenta. Amb 18 ja va començar a sovintejar “els primers estudis de música i vaig començar a tenir contactes” i a prendre’s la música de forma més seriosa. Tot i que va néixer a Terrassa, de petit es va traslladar a Peníscola i després va tornar.
Va començar amb el trap i tot el que està relacionat amb la música urbana i fins i tot estils que no l’atreien, com el reggaeton. “Al final t’adones que la música és música i que pots fer tot el que vulguis. La música és voler-ho i estimar-ho i és igual el que facis”, assegura. I va començar a fer els seus temes propis.
Ha fet tres EP: “Viernes”, amb un amic, “Broken Smile”, el seu primer en solitari, i “KTQUE6”, de nou amb un altre cantant. Li agradaria dedicar-se enterament a la música i explica que “és el meu projecte de vida i sé que és complicat, implica molt el factor sort, ser resilient i estar molt compromès”. Hi ha molta oferta, admet, però diu que “crec en el criteri de la gent que, al final, li agrada la bona música i llavors, encara que vagin sortint molts productes el temps ho posa tot al seu lloc”. Les seves lletres són “molt sentimentals” i li agrada parlar d’amor perquè “és el que mou el món”.
Aquest dissabte, al Reina Victòria i a les 19 hores, farà un concert amb Lilpandx, un altre cantant terrassenc. Ara està immers en la preparació d’un nou LP que té previst que es tituli “Joven Dios”.