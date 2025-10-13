“El vinil ha tornat per quedar-se i no es deixarà de comprar discos”

Va formar-se com a administratiu i treballava de comptable fins que va fer un canvi radical l’any 2014 i va muntar la botiga HDSCollectors de discos i pel·lícules. Tot va començar l’any 2000. “La música sempre m’ha agradat molt, i jo en col·leccionava des de finals dels 90, sobretot dels Héroes del Silencio, que és el meu grup favorit”. Per això li va posar HDS a la botiga.
Era una època en què encara no “hi havia tanta gent que comprés i vengués per internet i vaig començar com a aficionat”, fins que va deixar la feina per dedicar-s’hi plenament. Va obrir la primera botiga al carrer de Miquel Vives i, amb el temps, es va traslladar a l’actual, al carrer de Vinyals. Més tard, va obrir-ne una altra a Sabadell. A més de la botiga, també ven molt per internet “a tot arreu” sobretot a “americans, alemanys i anglesos”. El que més surt és el vinil, si bé assegura que “el CD ara torna a revifar una mica més”.
Té material “de totes les èpoques”. Opina que el vinil ha ressorgit perquè “la gent es va cansar del CD i els preus eren molt cars” i també perquè “les discogràfiques van apostar-hi fort”. Diu que “el so del vinil és superior al CD, que és com més enllaunat i no és tan pur”. Subratlla que “el vinil ha tornat per quedar-se i la gent no deixarà de comprar discos” tot i que hi ha qui no en compra per falta d’espai i opten per Spotify.
Amb la covid “vaig tenir molta feina” i diu que “la gent estava a casa amb el mòbil, comprant coses” i va treballar de valent aquells mesos. Ven moltes més pel·lícules a l’estranger que aquí, afirma.