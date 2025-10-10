“El respecte a la natura ha pujat, però la massificació l’afecta”

Es va formar com a enginyer agrònom perquè tot el que envolta la natura i el medi ambient l’atreia, però va treballar en el sector tèxtil durant uns anys, primer a l’empresa familiar i, posteriorment, a altres del mateix ram. Era cap de producció d’una empresa tèxtil fins que, entre “l’estrès i que era una feina molt angoixant”, va fer un gir total a la seva vida i va començar a preparar les oposicions per ser agent rural.
Ho va deixar tot, quan tenia quaranta anys, i va superar unes oposicions que “en aquella època eren molt difícils”. De la seva feina, sobretot, el que més li agrada és “tot el que és relacionat amb la fauna” i recorda que els agents rurals “toquem tot el que és medi ambient”. És molt aficionat a l’ornitologia des que era petit i està integrat a la unitat aèria de drons del cos i, “ara, potser, la part més gran del temps que estic treballant és en això”, detalla.
“La cultura ecològica ha pujat”, en teoria, però lamenta que hi ha gent que “no la respecta” i un dels problemes que es troben és “la massificació que tenim ara a la muntanya, que afecta la natura. Sobretot, després de la Covid, el contrast és espectacular”. Assenyala que de vegades “no es fan les coses ben fetes”, també des d’algunes empreses i afegeix que “hem tingut molts problemes al riu Besòs per abocaments”.
Una de les tasques que fan “és fer censos de la fauna” i els drons ajuden molt. “Visualment, és difícil de veure la fauna des de terra, en canvi, és des de l’aire, i amb això veus tots els punts”, detalla.