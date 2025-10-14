Explica que ve d’una família “hostalera, així que ja ho portava una miqueta a la sang” i es defineix com un “enamorat de la gastronomia” i diu que li agrada “fer gaudir la gent amb els meus plats, i m’agrada molt la cuina catalana, donar-li un nou aire, molt més modern”. Va començar fent de cambrer, però més tard va entrar a la cuina i ja no ha sortit. Va aprendre “de la meva mare” i “viatjant per diversos llocs, vivint durant vint anys fora de Terrassa”.
Ha tingut diversos locals a la ciutat, el Cafè del Sol, La Taverna del Vailet i la Cerveseria del Vailet i, actualment, treballa al restaurant Can Vidal-Ramos, a La Beguda Baixa, de cuina catalana, la que més l’atrau, “la de la iaia de tota la vida, la del xup-xup, la del sofregit i la de cuinar amb cassola”.
Col·labora amb Euronova, una distribuïdora de vins. “Ara tothom hi entén de vi, perquè porten l’aplicació, fan la foto, i tot això. La veritat és que per fer un tast o alguna cosa que vulguis oferir a la gent, has de tenir uns coneixements i una experiència”, opina. Respecte al nivell de la cuina a aquesta ciutat comenta que “han sortit molts joves d’escola i han tingut la sort de treballar amb gent bona o han marxat als Estats Units o al Japó i venen molt ben preparats”. Com a contrapunt a això, assenyala que “és una llàstima que es perdin els locals mítics de tota la vida a Terrassa”.
El seu nou projecte és “El Rebost del Vailet”, una “mena de botiga virtual”, amb productes més exclusius i gurmet. El presenta el pròxim 20 de novembre, al Reina Victòria.