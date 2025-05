“La biblioteca és un món de cultura i que t’apropa a tot”

“La meva idea era dedicar-me al Periodisme”, però, com no arribava a la nota, va fer Filologia Hispànica amb el pensament de, després fer curs pont. Però aquesta formació li va agradar i va continuar. Es va treure el Certificat d’Actitud Pedagògica per donar classes, i va fer una substitució a una escola de la ciutat. Finalment, va començar a treballar a biblioteques i ha acabat sent la seva feina.

Ha passat per biblioteques de Matadepera i Sabadell i, des de 2018, està a la Biblioteca del Districte 6 de Terrassa. Fa una mica de tot, apunta. “He estat a infantil, faig visites escolars, porto també el projecte de parcs i biblioteques, adults, clubs de lectura....”, diu. “La biblioteca és un món de cultura i és un món que t’apropa a tot. Tens l’oportunitat d’estar en tots els àmbits i això m’agrada”, manifesta, i afegeix que “ara és com un centre cultural. Va en aquesta línia més de centre d’oci, de lleure, d’interactuar, de conèixer gent, no és només anar a llegir d’una manera individual, sinó que és més col·lectiu”.

Fa vuit anys que va començar, de manera totalment voluntària, a la biblioteca de l’Escola Abat Marcet, on estudia la seva filla. “Com que també he tingut aquesta formació de Filologia, doncs d’alguna manera hi ha una unió entre les dues coses i així no estic desvinculada del món de la docència”.

D’ençà que va començar a la biblioteca de l’Escola Abat Marcet “he vist una evolució molt positiva. Quan vaig entrar la percepció era com un espai més i ara és un dels punts forts”.