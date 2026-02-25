Va estudiar per a administrativa, però de seguida va trobar feina i es va posar a treballar. Va començar treballant en assegurances fins que li va sortir l’oportunitat d’entrar en una caixa, al departament d’assegurances. Vint-i-cinc anys després, continua en el sector de la banca, però actualment exercint de gestora comercial. La gran major part de la seva trajectòria, ha treballat en “els serveis centrals” i ha estat molt poc de cara al públic.
Des que va començar fins ara, diu que “la banca no té res a veure” i entre les seves tasques hi ha “intentar resoldre els problemes dels clients de la millor manera possible, i que estiguin contents i donar el millor servei”. Apunta que “és una feina intensa i a vegades necessites tenir molta paciència i temprança” i recorda que, quan va estar uns anys a oficines, va estar molt a gust. “Els clients eren molt macos i vaig aprendre molt”, comenta. “Nosaltres estem en contínua formació, però a les oficines és on realment aprens”, agrega.
Recorda que “abans, entrar en una caixa et donava una seguretat” i detalla que “intento fer la meva feina el millor possible, dintre de les nostres possibilitats”. També assenyala que “cada banc té la seva política i no deixa de ser una empresa”. Hi ha molta oferta per captar clients i “van sortint productes nous”, apunta.
Comenta que “havia fet molt esport abans de quedar-me embarassada”. Explica que “jugava a pàdel, m’encantava. Sortia de treballar i anava al Terrassasports a jugar”.