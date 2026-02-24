Fa uns set mesos que va iniciar un projecte de negoci i va obrir Tropik Pancakes Terrassa. “La idea va venir d’un viatge a Londres. Allà hi ha moltes idees de negoci que aquí no s’ha desenvolupat i em va fer gràcia un de ‘pancakes’ japonesos”, explica. I el va muntar aquí.
“Pensàvem que tot aniria més progressivament, més tranquil, però a la gent els està agradant molt”, diu. Fins i tot li estan demanant enviaments dels seus productes per a altres poblacions, subratlla. La intenció, tot i això, és mantenir el negoci a Terrassa i no expandir-se a altres llocs. “Aquesta classe de ‘pancake’ és originari del Japó. El producte el tens, però també aportem coses”, afirma. La seva parella li porta tot el que està relacionat amb el màrqueting i també l’ha ajudat amb tot per començar l’empresa.
Encara és molt jove i si bé ha tingut alguna experiència treballant per a altres, està segur que prefereix fer-ho per a ell. “M’agrada fer les coses a la meva manera i si m’equivoco, m’equivoco jo”, declara, encara que afirma que també escolta opinions d’altres. Afegeix que “si vols tenir un bon futur t’ho has de treballar”.
Combina la gestió del negoci amb els seus estudis d’Enginyeria de Ciutats Intel·ligents. “Tot el que és el tema de la sostenibilitat de les ciutats m’agrada i la gent cada vegada està més conscienciada”.
De sempre, la cuina l’ha atret i mai havia pensat que es dedicaria a un negoci relacionat amb aquest sector. També porta un negoci d’automatització d’empreses que ara té més aturat.