Va estudiar orgue d’església Conservatori de Terrassa. El seu germà feia guitarra i a ell també el van portar a aprendre música i com que li anava bé, va decantar-se per aquest camp. Quan va acabar la seva formació va començar a treballar per a estudis de gravació i també va passar per la botiga Rock’n Classics i amb el temps va crear la seva pròpia empresa, Sonaos.TV.
Es dedica sobretot a compondre música de publicitat i ha fet la de marques com Carglass, Under Armour o Toyota, per a empreses com El Corte Inglés i també per a productes com Danacol o el brou de Gallina blanca. I també ha fet música per a ficció, per a sèries del Dani de la Orden i de Disney.
Ara veu un impacte importat per l’aparició de la intel·ligència artificial (IA) i veu cert perill, “no només per a la música”, perquè “la legislació està molt poc clara, encara”. Opina que el que pot fer aquest sistema és aprofitar-se de música ja creada. “No estic en contra de l’eina, sinó del mal ús que es pugui fer”, afegeix.
El procés a l’hora de compondre és diferent si es tracta d’una banda sonora per a una sèrie o pel·lícula o per a un anunci. “La música de cinema o de sèries és molt narrativa. Tens més temps i a nivell creatiu és més divertit, mentre que a la música de publicitat has de crear una sensació molt ràpida i molt clara”, explica.
Actualment, és copresident de l’Associació de Compositors d’Espanya i ha guanyat premis de millor música de publicitat. També ha fet de tècnic de so d’OT i havia tocat amb el cantant Litus.