És enginyer aeroespacial. “Ho tenia molt clar i des que soc molt petit m’ha agradat fer robots i fer coses així”, diu. A més, el seu pare també és enginyer i creu que entre tot plegat li va venir el gust per a aquesta formació. Explica que “he tocat moltes parts de l’enginyeria” i quan encara estudiava a l’escola li va “entrar” l’afició pels drons de carreres. “El que fèiem era muntar drons i després anàvem a competicions de drons a competir”. Potser per aquest motiu, es va decantar pel vessant aeroespacial, apunta.
Mentre estudiava la carrera, va treballar a IMC Toys i, més tard, va decidir fer un curs de programació. La seva inquietud el va dur a pensar a aglutinar les receptes de la seva àvia, per conservar-les. I va muntar una plataforma de nom Tiberi Familiar.
“No va funcionar, però em va servir molt per aprendre”, afirma. Va treballar després a GTD, una empresa de Barcelona que fa software aeroespacial, però més endavant ho va deixar perquè “m’agrada la llibertat de poder provar coses, no sempre fer el mateix”. Paral·lelament a aquesta feina, va aprendre a programar aplicacions i d’aquí va sortir CookNest, dedicada a receptes de cuina i que “s’aprofita de la intel·ligència artificial”. “El tema de les aplicacions mòbils jo el desconeixia i ara que hi he entrat, crec que té moltíssim potencial”, detalla.
Una de les possibilitats de CookNest és que “et permet fer un llibre físic amb les teves receptes”. També es poden entrar receptes de webs i “tenir la llista de la compra en la mateixa aplicació”