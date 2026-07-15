“El tema de les finances” l’atreia molt i, per aquest motiu, va estudiar Empresarials. Va començar treballant al Col·lectiu Ronda, una cooperativa jurídica i després va fer-ho a la banca, primer a Ibercaja, aquí a Terrassa i ara fa onze anys que va aterrar a la Banca March, “l’únic banc que hi ha a Espanya que és 100% capital familiar”, diu. Està especialitzada “en empreses”. Llegir sempre ha sigut una de les seves aficions més pronunciades. “Lectura m’ha acompanyat sempre molt” i tenia la idea “de gran, quan estigués jubilada” escriuria algun llibre. Però ha arribat abans de la jubilació. “L’any 2020, per un altre tema, vaig anar al psicòleg” que un dia li va aconsellar que fes alguna cosa per a ella.\r\n\r\nI va començar a escriure la seva primera novel·la, que acaba de publicar. Es titula “En mi memoria” i la defineix com “un thriller psicològic, que també és més thriller emocional, i que amaga una mica de drama familiar”. No va fer cap curs d’escriptura i tot ho ha fet de manera autodidàctica i tot el que ha llegit li ha servit també per escriure el llibre i ja té la idea d’una segona novel·la al cap. Escriure és “una manera de deixar els problemes i evadir-te” i diu que ara troba més divertit escriure que llegir perquè “al final, tu crees el personatge, la història, el que li passa... m’omple bastant més”.\r\n