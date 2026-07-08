“La fotografia m’ha donat un lloc per poder transitar millor el món”

La formació que més l’encisava era Biologia, però no va poder entrar i va descantar-se per estudiar INEF. “M’agradava l’esport i en els últims anys vaig començar a especialitzar-me en esports en el medi natural, tot el que està relacionat amb excursionisme, guia de muntanya, escalada”, apunta. Mentre va durar la carrera, va anar treballant, “per exemple, a Gravetat Zero, el centre d’escalada”, comenta i va fer les pràctiques a Vertical Emotions i també va fer feines de cambrer.
El seu interès per la fotografia va començar de jove i recorda que “vaig començar fent fotos de paisatges, sempre amb el telèfon, i vaig veure que un dia feia curt i em vaig comprar la meva primera càmera reflex, una Pentax K-50”. Més tard se’n va comprar una de més qualitat i explica que “sempre he estat autodidacte, en temes de fotografia, però he estudiat molts cursos online, i he après amb l’experiència”.
En un moment donat, va decidir fer un gir a la seva vida i, amb un amic, van marxar a Costa Rica, en concret a la localitat de Puerto Viejo de Talamanca i allà van acabar creant Coco Visuals, negoci relacionat amb el món audiovisual. Li agrada molt “poder congelar imatges i moments que t’obliguen a estar present”. “La fotografia no m’ha salvat del món, però m’ha donat un lloc per poder-lo transitar millor”, detalla.
De sempre li ha agradat la fotografia del medi natural i de la fauna diu que “és una manera de també connectar amb la biologia”. A Costa Rica, el ritme de vida “és més tranquil” que aquí.