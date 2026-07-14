“El jovent té molt més normalitzat anar al psicòleg”

Tot i que va tenir una època en què volia ser periodista, finalment va estudiar Psicologia perquè “tenia aquesta inquietud per la gent que pateix, dels seus problemes, com s’enfronten a ells”, comenta. A més, també l’atreia “el tracte amb les persones”, agrega. Va començar tenint la seva consulta, però amb la pandèmia ho va deixar i ara es dedica principalment a la seguretat viària. Li van proposar fer-ho l’any 2009, quan buscaven “una persona que tingui aquest caire més clínic, per fer aquests cursos”. Va fer un curset a l’Autònoma de Barcelona per habilitar-se, per al Servei Català de Trànsit, i va començar a treballar. A part dels cursos, en l’actualitat també gestiona General Terrassa, un centre de reconeixements mèdics de cara a renovar el carnet de conduir, el permís d’ús d’armes o les llicències nàutiques, entre altres.
“Com a gestora i com a psicòloga del centre, faig un treball molt més preventiu i pedagògic, i, d’altra banda, en els cursos de recuperació, és com una tasca més restaurativa”, assegura. Manifesta que “sempre hi ha com una mica el tabú d’anar al psicòleg”, però creu que cada cop està com més ben vist, sobretot en els joves. “El jovent té molt més normalitzat el fet d’anar al psicòleg i molts demanen anar-hi”, tot i que, sovint, “donar el primer pas, costa”.