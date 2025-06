Quan tenia quinze anys “vaig sortir del col·legi i vaig entrar d’aprenent al bar que tenia la meva tieta” a Sabadell, de nom Bar Kennedy. Era l’any 1973 i allí va estar fins que s’ha jubilat. L’any 1992 se’l va quedar. També havia treballat aquí, al Yokohama i a l’Elèctric, sempre de cambrer. La seva tieta, Mercedes Romero, va ser una de les pioneres del futbol femení del Barça i diu que “d’aquí em ve tot”.

Va jugar a futbol en diversos clubs fins que es va lesionar i va crear un equip de futbol 7 fins que, el mateix any que es va quedar el bar, va fundar el FS Sabadell femení, de futbol sala. No va ser fàcil, perquè era un món molt masclista i fins i tot recorda que “una jugadora em va dir que estava rentant la roba a casa d’una amiga perquè el seu pare no sabia que jugava”.

Va començar amb set jugadores, a Can Balsach, on encara juguen, i ara té nou equips de la categoria femenina i un de la masculina. També va introduir el futbol femení al Rómulo Tronchoni. “En aquells temps semblava que muntar un equip femení era com la pesta”, diu i afegeix que “ningú t’ajudava i hi havia gent que em deia que no era un esport per a dones”. “Aquelles travetes encara ens feien més forts”, apunta. La seva gran satisfacció és “anar a veure el partit de les nenes i veure el camp ple, és un orgull”.

La trajectòria del Barça femení “està arrossegant a molta gent i ara venen els pares i els avis a veure les noies, però al principi semblava que eres un empestat i que el que fèiem era vergonyós”.