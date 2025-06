“Vaig acabar l’ESO i tenia clar que em volia dedicar a la fotografia esportiva, únicament, les altres no em cridaven l’atenció”, explica. Era un desig des de petit, tot i que a casa seva ningú s’hi havia dedicat. Va formar-se a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. “Vaig fer el curs d’iniciació en fotografia, en tractament digital i després em vaig especialitzar en fotografia esportiva”, manifesta.

Va començar al Jabac, “com a fotògraf i portant també el tema de xarxes” i més tard, just l’any que va pujar al Sant Cristóbal a Tercera, els va proposar fer el mateix i “em van dir que sí”. Creu que prefereix fer fotos d’esports “per l’acció, perquè no m’agrada tampoc interactuar amb la gent, de “posa’t així o posa’t aixà”, i l’esport és tu el que veus i ho captes. Has d’estar atent, això sí, òbviament, si no vas tard”, assenyala.

També treballa per a l’empresa Rem Images, que fa tornejos i “també per equips que venen de fora, de l’estranger”, i per a LSA Academy, en especial els estius.

Per aconseguir una bona foto, sobretot en futbol, diu que “has d’estar atent perquè el moment exacte costa captar-lo” i opina que és bàsic “conèixer l’esport, sobretot saber-se les normes”. “Soc més de captar el moment, com si no estigués”, apunta i diu que “una bona càmera et pot ajudar, però, al final, la foto la fas tu”.

Recorda que “em comprava el Mundo Deportivo i no el llegia, em mirava les fotos, i a poc a poc jo crec que em va anar agradant”. També ha fet fotos a altres esports com waterpolo, ral·lis o doma clàssica.