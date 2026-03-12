Clara Simó: “S’està perdent la cultura de la gastronomia, i del gust, del tast”

És professora de català, en un institut de Sabadell des d’aquest curs. Abans, ho va ser de l’Institut Can Roca de Terrassa, durant nou cursos. Mentre durava la pandèmia, diu que s’avorria “com una ostra i tenia molt de temps” i com que li agrada cuinar i li agrada fer fotografies, va començar a fer “fotos de cuina”, que penjava a Instagram. Va anar creixent el nombre de seguidors i no ho ha deixat des del compte @clarafogons.
És del parer que “a la feina de creador de contingut has de ser molt constant” i és el que va aplicar, aquesta constància. Al principi penjava publicacions cada dia, després ho va espaiar, però apunta que “setmanalment has de penjar-ne”. Explica que la tradició culinària de casa seva li venia del seu pare i també ha forjat els seus coneixements amb molts altres membres de la seva família que “són molt cuinetes”.
Acaba de publicar el seu primer llibre de receptes, “Amb dos fogons”. Les receptes que surten són “de caràcter tradicional i casolà”. Assenyala que “la gent està perdent el gust del menjar bo, perquè, moltes vegades, a casa seva ja no cuinen”. “S’està perdent la cultura de la gastronomia, i del gust, del tast. Tothom se sent un superxef, i saben què és un poke o un ramen, però no saben apreciar si una croqueta o unes braves són bones o no”, afirma.
És partidària de no seguir les receptes fil per randa. “Una de les premisses del llibre és que no has de seguir la recepta. Fes el que et doni la gana. La recepta hi és per orientar-te, però a partir d’aquí...”