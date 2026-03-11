“Les altes capacitats no entenen ni de nivell social ni de cultura”

L’associació Ivira, de la qual n’és la presidenta, es va constituir el 14 de març de fa tres anys. “Va sorgir de la necessitat d’unes quantes famílies que ens trobàvem amb la situació de tenir nens o nenes amb l’informe de detecció d’altes capacitats i que necessitàvem una mica fer xarxa i donar-nos suport”, assegura. Apunta que “sobretot, treballem per visibilitzar-les, per trencar estigmes, perquè puguin ser atesos en les seves necessitats, que no sempre és fàcil”.
“És una cosa bastant desconeguda a la societat, en general, i potser podem pensar en un perfil de persona que tots hem vist a les pel·lícules i això s’allunya molt de la realitat”, agrega. Des de l’associació volen que “s’entengui que és una característica com qualsevol altra” i comenta que “es calcula que hi ha un 3% dels alumnes per aula que tindrien altes capacitats” i és important que les escoles sàpiguen gestionar-ho i que “tothom estigui ben atès”.
Diu que “les altes capacitats estan reconegudes, però avui dia és molt difícil que en una escola et passin tots els testos per arribar a tenir una detecció” i tot acaba anant a càrrec de les famílies. “Les altes capacitats no entenen ni de barris, ni de nivell social, ni de cultura” i pot haver-hi famílies sense recursos i des de Ivira “intentem treballar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats”.
Aquest dissabte, de 9 a 14 hores i al Centre Cívic President Macià, es durà a terme la segona edició del Congrés d’Altes Capacitats de Terrassa, organitzat per Ivira, a Instagram ivira.cat.