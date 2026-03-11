“La primera cançó que vaig compondre va ser als 7 anys”, recorda. Vuit anys més tard va crear la segona i uns anys més tard la tercera. I ara continua component. No s’hi dedica professionalment, però “ara m’ho estic prenent més seriosament” i està “llançant single a single” un àlbum “temàtic, conceptual i que narra una relació romàntica, podríem dir, de principi a final. I cada cançó és un capítol, que és una emoció diferent i un punt de la història. És cronològic” i encara no té nom.
Veu complicat dedicar-se del tot a la música i apunta que “econòmicament, és molt dur fer un àlbum. Fins i tot quan t’ho fas tu mateix”. Durant gairebé quatre anys va formar part d’un grup, però es volia centrar a estudiar i treballar i en la seva música. Va fer classes de cant l’any 2018, però la resta d’aprenentatge l’ha fet pel seu compte.
Opina que “no n’hi ha prou amb tenir talent, a menys que trobis una discogràfica que aposti per tu, però igualment has de tenir talent, visió i has de ser capaç de vendre’t”, tanmateix, té clar que no té ganes “d’exposar-me més del que és necessari”. Considera que la discogràfica “és una indústria molt cruel”. Ara no fa actuacions i ho troba a faltar, però participa en algunes jam sessions a la ciutat. Considera que “qui realment té passió ho fa. I qui no ho fa és perquè no té tanta passió”.
Va estudiar animació 2D i 3D i ara s’està formant en màrqueting. També explora altres disciplines com el teatre, l’escultura o l’escriptura i es fa la roba per als videoclips.