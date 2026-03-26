“Has de canviar la manera de veure el món. Si no, no canviarà mai”

Va començar a cantar de gran tot i que sempre li havia agradat. “Canto jo sola. Ara estic buscant grups. Els dissabtes vaig a Barcelona, que hi ha un grup d’una escola i canto amb ells”, explica. Participa en el Terrassa Vibra, que promou la presència de música en viu als carrers de la ciutat i ho fa dos cops per setmana. “M’hi vaig apuntar fa un any i mig”, apunta. Li agradaria dedicar-s’hi, però no ho veu fàcil.
També va escriure un llibre, “Media vida de gemelo solitario”, on tracta sobre el seu canvi de sexe. “Em va ajudar molt a portar aquest tema. Mentre feia el canvi, jo anava escrivint coses i ho anava guardant. Quan ja vaig fer el canvi, el vaig publicar”, assegura. Després de divorciar-se és quan va fer el canvi de sexe. “Tenia comportaments i amb els anys em vaig adonar que hi havia coses de petita que no sabia”, diu.
“S’afronta com es pot, no com es vol. Jo ho volia afrontar d’una manera i ho vaig haver d’afrontar com va sortir tot”, apunta. “Qui ha d’estar més preparat és una mateixa. Si tu et sents bé, no és la societat que s’ha d’adaptar a tu, sinó que t’adaptes a la societat”, agrega. “Si em noto estranya sempre veure que algú em veu estranya. Però si m’adapto a tot, l’entorn s’adapta a tot”, detalla. “Has de canviar tu la manera de veure el món. Si no, no canviarà mai. I sempre el veuràs igual”, sosté.