“El més difícil és fer una sessió de sis hores, cada dia diferent”

Admet que “no tenia gens d’interès per la música” i el que li agradava era el futbol. Però li agradava l’electrònica i, a partir d’aquí “va ser com una revelació”. Va començar amb “una tauleta de dos pams”, després va anar “creixent” a una de tres, va punxar a alguns locals de franc fins ara, que es dedica a fer de discjòquei i de productor musical com a professió.
“Vaig entrar com a resident a discoteques més petitetes, a Sabadell, a Sant Cugat, a Terrassa també. Més tard, a sales més grans, fins que vaig entrar, fa un parell d’anys, a la discoteca més gran de Catalunya, al Cocoa, a Mataró”, apunta. Com a discjòquei diu que “el que intento és mirar el públic que tinc i, depenent del que hi hagi, fer-los ballar sempre i amb coses diferents i que s’ho passin bé”. També fa “remescles pròpies” que només posa ell.
“Ara, la tecnologia ha facilitat i ha obert molt a gent que segurament abans no s’ho hauria plantejat” fer de discjòquei, comenta. Però afegeix que “no soc un purista i benvingut sigui tothom” a aquest món. “El més difícil és fer una sessió de sis hores, avui, demà, i l’altre, i fer-la cada dia diferent i acontentar a tothom”, afirma, i agrega que “el que sé fer millor és adaptar-me al públic que hi hagi”. El seu nom com a discjòquei és el del seu primer cognom, Cadalso.
Va fer classes i els alumnes “em mantenien fresc i sabia el que els agradava”. Com a productor, el dia 19 de desembre traurà la seva primera cançó, “Not Afraid” per al segell català Fresco Records.