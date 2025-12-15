L’atreia l’àmbit de la salut i quan tenia 18 anys va entrar al CAP Rubí, de MútuaTerrassa 1 d’auxiliar d’infermeria, “per veure si allò anava amb mi o no”. I va ser que sí. Va formar-se en Infermeria i és doctora en Ciències Infermeres, en el vessant de Gestió. Va passar per l’Institut Guttmann i després “ja me’n vaig anar a l’Hospital General de Catalunya a obrir urgències”. També va ser directora d’infermeria al Consorci Sanitari de Terrassa.
L’any 2012 va aterrar a l’EUIT (Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa), com a directora fins que ha arribat el moment de la jubilació. Des de llavors a ara ha vist “una evolució del sistema sanitari molt important, de la infermeria també, i dels estudis d’infermeria”, que considera que “continuen tenint molt interès”.
“He treballat en diversos llocs i a la majoria en gestió”, diu. Opina que “en la gestió pots millorar moltes coses”. Ha fet de docent també, fent classes de Gestió i Qualitat Assistencial, i considera que és compatible amb la gestió. “Has de treballar molt amb les persones i prendre decisions i que siguin compartides, sempre és millor. Aquesta és la meva filosofia”. Tot i la jubilació, no ho deixarà del tot i vol continuar fent “algunes coses” i té previst treballar en un projecte que està relacionat amb l’EUIT.
També té la carrera d’Antropologia Social i Cultural. “Em van encantar aquests estudis, conèixer la gent, la cultura i de fet, haig de dir que m’ha servit temps després en la gestió”, assegura.