Diu que de sempre l’havia atret la Traumatologia i va estudiar Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ho va fer treballant a MútuaTerrassa per “poder ajudar a pagar la carrera” a casa. Sempre ha treballat en centres públics i apunta que “sempre he estat defensor de la Medicina Pública, de servei”.
Va acabar la carrera i va treballar a MútuaTerrassa de traumatòleg fins que “vaig tenir l’oportunitat de fer un canvi a la meva vida” i va marxar a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, “on vaig treballar 41 anys”, els sis primers a la direcció del centre. Més tard va ser coordinador mèdic de Salut Laboral i en els darrers anys de feina va portar el servei de Medicina Legal de l’ICS. Fa dos mesos que s’ha jubilat. “On he estat, he intentat sempre estar ben preparat” i, per aquest motiu, no va deixar mai de formar-se.
El futbol és la seva gran passió i va ser president del Dosa Terrassa durant onze anys. “El futbol s’ha de gaudir sempre amb seny i a vegades es perd”, sosté. Va ser directiu de la Federació Catalana, a les presidències de Jordi Roche i Ricard Campoy. Va ser delegat territorial de Terrassa i Sabadell i va ser vicepresident de la Comissió Anti Violència. Opina que l’esport té moltes virtuts, sobretot el d’equip. “Un esport de conjunt aporta unes virtuts que serviran per a la resta de la seva vida”, diu.
Comenta que “els metges han de tenir vocació. I jo sempre he tingut vocació de servir als altres”. També ho ha aplicat a la Federació Catalana i a on ha col·laborat. “M’he sentit a gust a tot arreu”, manifesta.