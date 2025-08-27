“El futbol és un bon esport, però ara hi veig coses que no m’agraden”

José Martínez Sánchez, fundador de l’Escola de Futbol Can Mir
El futbol ha format part de la seva vida des de sempre i se’l coneix com “El Míster”. De petit va jugar a Primera Regional i va passar per la Gramenet. Però tot es remunta quan era petit i, per motius de feina, la família es va traslladar a les Illes Canàries. Allà va jugar a futbol, primer a Tenerife i després a l’illa de Hierro i també va crear un equip.
De nou a Catalunya, va continuar jugant i acabaria entrenant al Barberà i a l’Andalucia, ara units en un sol club, a Ripollet i al Juventud 25 de Septiembre, que va ser el seu darrer equip. Més tard, es va traslladar a Rubí i va ser el fundador de l’Escola de Futbol de Can Mir. “Feia de tot, fundador, entrenador i president”, comenta. Tot va començar quan va anar a viure a aquesta urbanització i les famílies li demanaven que entrenés als seus fills. I així va començar, fins que fa fundar el club.
Després de 25 anys, ho va deixar i, fa nou anys, es va traslladar a viure a Terrassa. És un gran apassionat del futbol si bé opina que “és un bon esport, però ara s’està complicant i hi veig coses que no m’agraden”, com “algunes trepitjades” que a vegades es veuen en els partits.
Laboralment, va treballar d’encarregat d’una empresa que es va anar dedicant a diversos productes, com matalassos, tapisseries per als automòbils o maletes per a les màquines d’escriure.
Cada dia es lleva aviat i, després d’esmorzar, surt a caminar “fins a l’Hotel Don Cándido” i allà es dedica a fer “alguns exercicis” per mantenir-se en forma. “L’esport és molt important”.