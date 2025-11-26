“En aquest món el padrí ets tu mateix, te’l construeixes tu”

Actuar i ballar “són les dues disciplines que més faig”, diu. Està immers en el primer curs d’un cicle superior de tècniques d’actuació teatral a l’Institut El Castell d’Esparreguera. Tot li ve “de ben petit”, quan anava als assajos de teatre amb el seu pare i “m’aprenia els seus guions i vaig començar la meva primera obra, recordo que va ser Els Pastorets de la Sala Crespi”, subratlla, fent de fúria.
Després d’un temps apartat del món del teatre, es va apuntar a l’escola Acció Teatre, amb la Rosa Aguado. Després de la covid, recorda, “vaig apuntar-me a musicals de la sala Crespi amb la companyia Elen-co”. Però no només participa en una companyia, sinó que també ho fa en altres de la ciutat. Li agradaria poder barrejar les dues disciplines i ser actor de musicals, però sense descartar res i amb un objectiu, “anar a l’Institut del Teatre i formar-me com a actor professional”.
Té molt clar que prefereix el teatre i comenta que “m’agrada pujar a un escenari i sentir el caliu del públic, sentir la màgia del moment, de la improvisació de, ai, ens hem equivocat doncs anem a veure com ho rectifiquem. En el cinema, si no surt bé, repetim”. No està d’acord amb el que es diu sovint, que “si no tens un padrí en aquest món, ho tens difícil. Jo crec que no. El padrí ets tu mateix, te’l construeixes tu mateix”, detalla.
Ha guanyat diversos premis de dansa amb el grup Souldiers i va ser segon com a millor actor del musical “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré”, amb la companyia de teatre Elen-co