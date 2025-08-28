“El recurs humà és el més important que tenim”

Albert Salvany Pineda, emprenedor i esportista
L’any 2022 va obrir Passarel·la Acadèmia, un centre per preparar oposicions a cossos com els Mossos d’Esquadra o la Policia Local i, dos anys més tard, Hèlix Drons, “una empresa de captació d’imatges, tant per a la cinematogràfica com per a la indústria”, explica. També a 2024 va obrir la botiga Troll Cave, dedicada als jocs de taula, els “wargames” i el modelisme, entre altres.
“En cada centre poso una persona de confiança, que s’encarrega de tot i treballa com a cap. Confio molt en les persones”, diu. Té un gran afany emprenedor i detalla que “molta gent es pensen que un emprenedor és una persona que té un Ferrari, o que té un pòdcast, i un emprenedor és un fruiter” i té clar que “si no ho hagués sigut amb això, ho hauria estat amb altres coses”.
Opina que “se’ns educa una miqueta a tenir una mica de por a tot, i les coses noves ens fan por. I que si no estalvies, no pots emprendre res, i jo vaig començar amb zero euros” i lamenta que a aquest país, “la pressió fiscal és absurda”. Afegeix que “és normal que la gent tanqui i se’n vagi a treballar per a algú” i pensa que “el sistema fiscal a Espanya és un matador de somnis”. També apunta que “confio moltíssim en el recurs humà. Crec que és el més important que tenim i si no fos per aquest recurs humà, no tindria el que tinc”.
La seva experiència li ha fet comprovar que “la gent en general és bona i la gent l’únic que vol és passar el dia tranquil”. Agrega que “sempre dono el 100% de confiança”.