Datiu Salvia, professor d’història
Va estudiar “l’antiga llicenciatura de Geografia i Història” i també va fer tres anys de Teologia. Durant 35 anys va treballar de docent a l’IES Terrassa, l’antic Politècnic, nom que tenia el centre quan va entrar en aquest centre. “Vaig començar com a professor de Religió” i, després de passar per unes oposicions, “vaig passar a ser professor d’Història”. Abans, havia passat per altres escoles de Barcelona.
“Sempre el somni de l’historiador és poder treballar a arxius, poder investigar què ho he fet, poder publicar llibres”, però a mesura que avançava en la carrera va encaminar-se cap a l’ensenyament i va proposar-se intentar combinar-ho tot.
“Mira que m’agrada la investigació, he publicat llibres, articles, i és el que estic fent ara després de jubilar-me, però la docència ha estat la cosa més maca que he fet en tota la meva vida”, subratlla. “Transmetre la història com cal, sense intentar adoctrinar, ha estat una fita també per a mi fabulosa”, afegeix.
Un dels seus temes predilectes és la història dinàstica i de les cases reials i en part va estudiar Història per aquest motiu. En moltes ocasions, mitjans televisius o escrits el demanen perquè aporti els seus coneixements. “El títol de rei de Jerusalem correspon al rei d’Espanya, és una cosa que la gent no sap”, posa per exemple.
Tot i que s’ha jubilat, continua actiu. “Amb uns amics hem organitzat un curset d’història divulgativa online. He fet algunes xerrades a l’estranger, en anglès, també online”.