“M’agrada fer un raonament clínic perquè el pacient millori”

Va jugar a bàsquet durant molts anys i quan ho feia a Manresa es va interessar per la fisioteràpia i diu que “realment, vaig trobar la meva passió”. En principi anava cap al vessant esportiu, però mentre feia la carrera va anar descobrint altres opcions dins de la seva professió. “Al final, el que m’agrada és poder informar, fer un raonament clínic perquè el pacient millori”, detalla.
Va començar a treballar “com a col·laborador per a diferents centres i un club esportiu” i es va plantejar estudiar Medicina, si bé no va entrar, però espera que l’any que ve sí que pugui iniciar aquesta carrera. Parlant amb un traumatòleg li va proposar que es formés com a podòleg. “Em va dir que seria un valor afegit per a la meva carrera com a fisioterapeuta”, recorda i “vaig pensar que era una opció molt potent” i va estudiar aquesta disciplina.
Des del passat mes de maig, amb la Martina, la seva parella, que és podòloga, van obrir Podofisio Clinic, on pot desenvolupar àmpliament les seves dues formacions. Des d’aquest centre “busquem un tractament integral”, assenyala. Explica que molta gent, quan té un dolor concret, “esgota” el temps fins que pren la decisió de posar-se en mans dels especialistes i afegeix que, sovint, “el pacient, quan ve, un dels missatges que sempre diu és, hauria d’haver vingut abans”.
L’any que ve exercirà de professor-col·laborador a la Universitat de Manresa. No serà la seva primera actuació com a docent i, anteriorment, havia fet classes a nivell privat.