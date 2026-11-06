“A l’hípica has de tenir un sisè sentit per entendre els cavalls”

Estant en el poble del seu pare, a València, “un amic seu tenia com un poni d’aquests, per fer passejos i hi vaig pujar, i des de llavors és com que alguna cosa es va encendre en mi”, rememora. Després, una amiga seva que anava a una hípica la va portar allà i “em vaig enamorar” d’aquest univers. A casa, veient que l’atreia tant, la van apuntar a una hípica. Des de llavors, ha passat per altres i, en l’actualitat, està al Club Ecuestre Heras, a Cardedeu.
Primer va iniciar-se amb la modalitat de salt, però es va passar a doma clàssica, que consisteix en “un recorregut per una pista amb el teu cavall i has de fer uns exercicis”. Va començar a competir l’any 2021 i li ha anat força bé. Va guanyar el Campionat d’Espanya de ponis de 2025 i el de Catalunya de 2024 i 2025. A més, l’han premiat amb el Filet d’Or en les seves dues últimes edicions.
De l’hípica, el que més l’atrau és “aquesta connexió que has de tenir amb el cavall i has de tenir un sisè sentit, per poder entendre els cavalls” i “has de ser valenta” perquè et pots trobar amb situacions complicades. Apunta que “m’agradaria seguir, perquè no m’imagino una vida sense muntar a cavall, però aquest món també és complicat”. El seu objectiu és “arribar el més amunt que pugui” en aquest esport i assegura que el cavall “és un animal molt especial i cada cavall és un món”.
El cavall que munta ara es diu Rocky i li ha cedit la Beatriz Ferrer Salat. En aquests moments està estudiant el batxillerat social al Karmel, però encara no té decidit què fer més endavant.