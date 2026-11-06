Gala Devís

amazona

“A l’hípica has de tenir un sisè sentit per entendre els cavalls”

Gent de Terrassa

  • Gala Devís -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 19:27

Estant en el poble del seu pare, a València, “un amic seu tenia com un poni d’aquests, per fer passejos i hi vaig pujar, i des de llavors és com que alguna cosa es va encendre en mi”, rememora. Després, una amiga seva que anava a una hípica la va portar allà i “em vaig enamorar” d’aquest univers. A casa, veient que l’atreia tant, la van apuntar a una hípica. Des de llavors, ha passat per altres i, en l’actualitat, està al Club Ecuestre Heras, a Cardedeu.

Primer va iniciar-se amb la modalitat de salt, però es va passar a doma clàssica, que consisteix en “un recorregut per una pista amb el teu cavall i has de fer uns exercicis”. Va començar a competir l’any 2021 i li ha anat força bé. Va guanyar el Campionat d’Espanya de ponis de 2025 i el de Catalunya de 2024 i 2025. A més, l’han premiat amb el Filet d’Or en les seves dues últimes edicions.

De l’hípica, el que més l’atrau és “aquesta connexió que has de tenir amb el cavall i has de tenir un sisè sentit, per poder entendre els cavalls” i “has de ser valenta” perquè et pots trobar amb situacions complicades. Apunta que “m’agradaria seguir, perquè no m’imagino una vida sense muntar a cavall, però aquest món també és complicat”. El seu objectiu és “arribar el més amunt que pugui” en aquest esport i assegura que el cavall “és un animal molt especial i cada cavall és un món”.

El cavall que munta ara es diu Rocky i li ha cedit la Beatriz Ferrer Salat. En aquests moments està estudiant el batxillerat social al Karmel, però encara no té decidit què fer més endavant.

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades