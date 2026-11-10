“El break és com una mena d’oasi dintre del sistema”

És el president de Terrassa Breaking, una associació que es va crear l’any 2016. Quan va deixar el futbol, fa disset anys, “vaig començar a explorar altres coses que podia fer per cremar una mica d’energia”, però que també tinguessin “com una part artística” i, amb uns companys d’escola que ja s’hi dedicaven, va iniciar-se en el break. “Vaig anar a provar amb ells i em va encantar des del primer dia”, declara.
El que més el va atraure d’aquesta pràctica va ser que “hi ha una comunitat que és molt acollidora i hi ha com un esperit com d’absorbir gent nova”. Recorda que “l’escena d’aquí també estava molt connectada amb la Barcelona” i va començar a anar-hi i “vaig conèixer més gent i se m’obrien portes”.
“L’esperit del break és molt de grups, de quedar amb els col·legues de sempre, assajar coreografies i planificar a quina competició anirem d’aquí no sé quants mesos”, comenta. I afegeix que “amb els joves, tot i que en alguns, evidentment, encara hi és, per sort, s’està perdent”.
Destaca el col·lectiu per sobre de tot i que “el break es fa amb un cercle. És un ritual i es crea una energia moguda per una música i la gent comparteix” i assegura que “és com una mena d’oasi dintre del sistema”. Professionalment, és periodista i treballa de tècnic de comunicació a la UPC.
El moment àlgid del break, cap a principis dels 2000 fins al 2010, “va ser com el punt més de moda i des d’aleshores ha anat baixant, a poc a poc. No hi ha tampoc una causa molt concreta”.