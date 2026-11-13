Treballa en el de la restauració des de 1993, quan els seus pares van obrir el restaurant Apolo, a Can Parellada. “Després vaig estar voltant per Barcelona, treballant en diversos llocs” fins que es va posar pel seu compte amb El Set Restaurant. Va començar en un altre local del mateix carrer, però l’any 2013 “vam agafar el local on som ara, el vam reformar i ens vam canviar”.
És un àmbit que “m’ha agradat sempre”, si bé durant un temps, de més jove, “vaig provar altres coses”, però hi va acabar tornant. És el cuiner i ha fet algunes formacions, “tant a nivell de cuina com a nivell de gestió” d’un restaurant, encara que assegura que “he après treballant”.
“S’ha professionalitzat molt. Abans, un restaurant es portava més al dia a dia i, ara, un restaurant, per petit que sigui, és més una empresa, i s’ha de portar com una empresa”, opina. Obren els set dies de la setmana. “Entre setmana, més centrat en esmorzars i menús, i el cap de setmana fem carta. L’especialitat són els arrossos, la brasa”, diu.
És un ram amb molta competència i, per aquest motiu, considera que “el primer que has d’intentar és especialitzar-te en alguna cosa”. Tanmateix, creu que “que hi hagi competència és bo, perquè també eleva el nivell”. “És una feina sacrificada que només la pots fer si t’agrada”, detalla.
Ofereixen l’opció de comprar un producte que es diu Arròstic, que “és el mateix arròs que nosaltres fem al restaurant, el mateix sofregit, el mateix caldo i, amb això, te’l pots elaborar a casa teva”, explica.