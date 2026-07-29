Està estudiant un grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma al Nicolau Copèrnic i la seva intenció és, després, anar a la universitat per formar-se com a enginyer informàtic. Li agradaria treballar de programador. “És un grau orientat per fer aplicacions dels mòbils, per als ordinadors, per programar un videojoc”, explica. “Sempre he pensat com s’ha de sentir que algú jugui el teu joc i et digui, m’ha encantat. És una cosa que em faria il·lusió que em diguessin”, agrega.
Ajudant una amiga a fer un vídeo per al seu Treball de Fi de Grau, va començar a fer coses de modelatge i es va sentir atret per aquest món. Li va sortir la possibilitat de fer un anunci per a una agència i ho va provar. Va sortir bé i “em van dir de treballar amb ells, i els vaig dir que sí”.
Es va fer un compte d’Instagram i, unes setmanes més tard, es van posar en contacte amb ell des de Míster RNB Girona i el pròxim mes d’octubre representarà aquest títol a la gala final del Míster RNB Espanya que se celebrarà a Salou. Té molt clar, tanmateix, que això de fer de model és una afició, si bé li agradaria mantenir-ho mentre sigui possible.
“No haig de fer cap paper ni res. Haig de ser jo mateix, comportar-me com soc jo. Els estereotips no cal seguir-los. S’ha de ser com és un mateix”, assegura.