“A l’interiorisme pots fer amb la màxima llibertat i creativitat”

Va anar al Canadà a fer tercer d’ESO i, allà, a l’assignatura de plàstica, havien de fer un projecte i va fer un dibuix sobre una làmpada de Miguel Milà. Es va començar a interessar per tot aquest tema i el curs vinent començarà un cicle de disseny gràfic, amb l’objectiu de formar-se en interiorisme. Li agrada molt perquè “és on tu pots fer amb la màxima llibertat, perquè l’arquitectura m’agrada, però és una cosa més recta” i opina que en l’interiorisme “hi ha més creativitat”.
Dins del món de l’interiorisme, en el futur li agradaria treballar tot el que està relacionat amb el mobiliari, també amb la llum. Va crear un compte d’Instagram, @modernodez, on va començar parlant de marques de roba i també tocava el tema dels mobles. Actualment, encara continua parlant a vegades de roba, però principalment, en el seu canal, tracta de “mobiliari” i d’il·luminació.
També fa publicacions parlant “de l’estètica de les taules” i s’ha aficionat a tractar aquest tema, i sobre el parament. “Dona molt de joc i és de màxima creativitat perquè al final tu pots fer la taula que vulguis, pots combinar amb tot el que vulguis i després ho comparteixes amb tothom”, detalla. De moment, ho veu tot plegat com “un entreteniment” i no com “una feina” o com ser “influencer”. “Exposar-me no m’agrada, prefereixo fer col·laboracions”, sosté.
Al principi, en les seves xarxes socials, com a TikTok, es comunicava en castellà, però ara ho fa en català i afirma que “parlar de disseny, i a més en català, hi ha poques persones que ho fan”.