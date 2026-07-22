“Tot el que hi ha darrere perquè funcioni un avió és espectacular”

Tenia clar que volia dedicar-se “al món de l’empresa” i primer va estudiar Activitats Comercials i després Màrqueting i Publicitat. Les pràctiques les va fer a una immobiliària, on va estar quatre anys, mentre continuava formant-se ara en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). Va iniciar una nova etapa a laboral a MediaMarkt de dos anys de duració, treballant a Espanya i Portugal amb les noves botigues que s’anaven creant.
Tot el que té relació amb l’aeronàutica, però, sempre li havia agradat i “de petit m’encantaven els avions”. I, finalment, va decidir fer un màster a Madrid d’aeronàutica i, abans d’acabar la formació, va començar a treballar a Iberia, a manteniment, com a “cara visible de donar aquest servei”.
Actualment, és el nou responsable de comunicació per a “tots els tripulants” de la companyia. Les seves tasques, entre altres, són “comunicar, transmetre, fer que aquesta gent estigui més contenta i si hi ha algun problema dintre d’aquest col·lectiu, veure com afrontar-lo”. “Tota la gent que treballa i el que hi ha darrere perquè funcioni un avió és espectacular”, afirma.
Li agrada la seva nova tasca, sobretot perquè “cada dia aprens” i el pas a la nova feina ha suposat “un salt més a la banda corporativa” de l’empresa i creu que “és bo canviar i veure coses noves”.