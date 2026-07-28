“Si no t’has d’involucrar en la teva feina, dedica’t a una altra cosa”

Fa 32 anys que treballa a Prodis. “Vaig entrar a Atenció Directa i des de fa quatre anys porto la gestió d’àrea de Serveis Essencials”, explica. I apunta que “a Prodis tenim la sort que ens va formant i és un aprenentatge continu”. Ho agraeix a la seva cap, la Tere Julià, “una dona que té uns principis i una manera de fer i un tacte que és per aprendre. El que sé ho he après d’ella. Em sento molt afortunat a la feina”, diu.
Comenta que la seva feina es basa en la gestió de “l’equip de monitors, aporto bastant en el tema d’activitats comunitàries, juntament amb dues companyes, amb l’Esther i la Sílvia”. A part de les persones que atén, una de les coses que més l’atrauen de Prodis és “la filosofia que tenen”. Apunta que aquesta filosofia “és totalment fora portes, fora parets, i sortim a la comunitat. I no només ens conformem sortint a la comunitat, fem que la comunitat, que la ciutat, entri dintre de casa nostra”.
Assegura que Prodis “ha trencat barreres, i no només en discursos, perquè el discurs tu el pots donar, però d’aquí a dues setmanes, te n’oblides. S’han trencat barreres, i s’han trencat amb fets”.
Afirma que està molt involucrat en la seva feina i opina que “si no t’has d’involucrar en la teva feina, marxa, dedica’t a una altra cosa” i afegeix que ha tingut alguna opció de canviar de treball, però ha preferit continuar.