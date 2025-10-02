Veia la tele de petit i recorda que “m’hipnotitzava i deia, jo vull fer una cosa així”. Va començar a fer musicals, però “això d’interpretar un personatge com a tal”, no el va acabar de convèncer i va tenir clar que volia que “la meva persona serveixi per transmetre un missatge”.
Va començar a estudiar Periodisme i està a l’últim any de carrera, però ha passat per diversos mitjans, com a la televisió de Sabadell, i va començar a crear contingut a les xarxes, parlant de música o de cultura i li van trucar del programa “Habitació 910” de BTV, on va acabar de reporter. Més tard, va fer el salt al Super3, al programa “Influencer” i va fer col·laboracions a programes com “Ràndom” o “Tik Tak Factory, va començar a endinsar-se en el món de la televisió infantil.
Actualment, presenta “Aprendemos en Clan: Team Total”, juntament amb l’Aina Garrido, un programa produït per Clan de RTVE amb KOKORO Content i el suport i col·laboració del Ministeri d’Educació. S’emet cada dia, de 19.30 a 20.20 hores.
La televisió és el seu mitjà preferit i diu que “em desenvolupo molt millor amb la càmera, transmetent coses, i és com una atracció magnètica” i creu que en aquesta professió “el més important és començar a fer coses, perquè si t’esperes que les oportunitats t’arribin, no aprendràs”.
El programa que fa a Clan és diari i és en directe. “És com si estiguéssim fent un “stream” amb entrevistes, jocs, reptes, és molt interactiu i els nens voten els continguts que volen veure”.