La seva primera formació va ser Enginyeria de Telecomunicacions, però no va continuar i després va fer Disseny Gràfic. Tot i que tampoc la va acabar, va iniciar-se en aquest camp. Amb el temps, a la feina li van començar a demanar si podia fer pàgines web i va acabar deixant el vessant de dissenyador gràfic per “fer programació, bàsicament”.
Es va formar pel seu compte i li va agradar, fins que va decidir marxar a Rotterdam, on va conèixer a la seva parella, l’Ariadna. Junts van estar a Hong Kong, Melbourne i Londres, sempre fent de programador. Treballa des de casa per a una empresa nord-americana. Ara fa poc més d’un mes, amb l’Ariadna, van iniciar un nou projecte, la botiga Marges, dedicada a vins naturals.
“Halar i beure són dues coses que són com pilars fonamentals i són l’única cosa que m’ha interessat tota la meva vida sense interrupció. Les altres són coses que van i venen”, explica. Diu que “formar part d’aquest projecte a mi m’omple moltíssim” i que “per algú que està acostumat a canviar de país cada poc i està a vegades una mica aïllat i està treballant sol a casa, això t’omple una mica com de vida i d’humanitat”. Sobretot, les seves aportacions són “el tema de xarxes socials i si s’ha de tastar algun vi i fer recerca, tasto vins per fer recerca”, apunta.
“El que més trobo a faltar del Regne Unit són els pubs. És una institució molt bonica que em va agradar molt, i aquí, quan surts una mica d’Amics de les Arts, no trobes una institució així”, detalla.