Explica que sempre ha tingut facilitat pels idiomes i va estudiar la carrera de Traducció i Interpretació a la Pompeu Fabra. Després va fer un Màster de Periodisme Esportiu, a la mateixa universitat. De petita mirava les curses de Fórmula 1 amb el seu pare i volia fer Periodisme. “Vaig començar venent roba als circuits de MotoGP, i amb això em pago el màster, i viatjava a les curses europees”, subratlla. Va trobar aquesta feina per internet.
Va contactar amb el periodista Ernest Riveras, que era qui narrava les curses del Campionat Mundial de Motociclisme a Movistar, que “em va donar una oportunitat”. Va entrar a Dorna “com a intèrpret simultània pel canal de Movistar MotoGP”. A aquesta etapa de quatre anys va anar aprenent coses com “tot el tema d’edició audiovisual de reportatges”.
Més tard li va sortir l’opció de fer de cap de premsa de l’equip Leopard Racing, de Moto3 i, des de 2023, fa aquesta tasca a l’equip LCR Honda de MotoGP. “M’encarrego de tota la comunicació de l’equip, la gestió de l’agenda dels pilots i de tota la premsa”. És bàsic “conèixer com són i tenir connexió” amb els pilots. “El que sempre m’ha obert portes han estat els idiomes”, diu i que “qui s’atabala molt de pressa o té la metxa curta, no pot fer aquesta feina”. Es considera una persona amb “empenta” i això l’ha ajudat molt.
Des de 2020 fa de professora del Màster de Periodisme Esportiu a la Pompeu Fabra i també ha fet classes a la Federació Internacional de Motociclisme i a altres llocs