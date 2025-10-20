Va néixer a Mèxic, de pares nascuts allà, però d’avis catalans exiliats. Ara fa un any i mig que viu a Terrassa. “Per part de la meva mare, tota la família és d’aquí i és, per dir-ho d’alguna manera, com casa meva”, apunta. Allà va estudiar disseny gràfic, i l’any 2009, va fer un màster a Barcelona de comunicació i publicitat.
Sempre ho va tenir molt clar que volia dedicar-se al disseny gràfic i com que fa teletreball li facilita treballar amb empreses de tot el planeta, del Canadà, de Mèxic i també “per a empreses d’aquí, de Catalunya, també per petits “freelance”, i així vaig fent una xarxa”. “El disseny gràfic et dona aquesta flexibilitat de fer de tot”, explica. La tecnologia en el seu camp ha evolucionat molt i ha millorat moltes coses i afirma que “la intel·ligència artificial també ajuda molt a la feina i et dona més eines per fer-ho més ràpid, però res més”.
Considera que l’important “és el contacte que tu tinguis amb el client i la feina que tu facis. O sigui, que li agradi al client i que s’hi ajusti les dues parts”. “La creativitat és el primer, però també es tracta de fer-ho d’una forma que hi hagi uns vincles amb el client” i que sigui “un projecte dels dos”. Treballa pel seu compte i assenyala que “em va molt bé, la veritat, perquè tinc molta flexibilitat i no hi ha cap problema”.
Tot i que fa poc temps que viu aquí, està molt content i valora la tranquil·litat respecte a Ciutat de Mèxic, on vivia. “És una ciutat molt gran i Terrassa, per a nosaltres, és com un poble petit”.