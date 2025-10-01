Recorda que, en el món laboral, “vaig fer l’oficialia, la mestria i el peritatge mecànic”. Mentre estudiava anava a un taller d’electrònica i va aprendre a muntar televisors. Quan va acabar la carrera va entrar a la Mery, on va acabar fent de director de producció. També va treballar a Maenfra Tramo i més tard “vaig col·laborar a la creació de diversos centres especials de treball per a discapacitats físics, a Sabadell i a Sant Quirze”, diu.
D’aquella època professional explica que “la meva política, perquè és el que havia viscut, era aprendre-ho i, aleshores, ensenyar-ho” i també és del parer que “el que has fet servir sempre i ha funcionat, no ho toquis” i així ho va fer fins que es va jubilar. Li agradava organitzar i que “tot estigués en marxa” i que les feines “s’ensenyessin” a les persones que les havien de dur a terme.
Un cop jubilat, tenia ganes de fer alguna activitat i va fer uns cursos de fotografia que es feien a la Caixa de Terrassa. Des de llavors, “no he deixat mai la fotografia” i ho considera una manera “de continuar aprenent coses”.
S’ha presentat tres vegades al concurs de fotografia “Els teus ulls veuen”, que organitza l’Ajuntament i els va guanyar tots tres. Fotos seves han participat en el projecte Barris de Terrassa i a l’Ateneu Terrassenc va fer l’exposició “Passejant per Nova York”.
La primera exposició que va fer, l’any 2021, va ser gràcies a Facebook. Mariano Rivero, de Piedrabuena (Ciudad Real), va veure fotos seves de jazz i li va proposar fer-la al seu bar d’allà.