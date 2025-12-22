La història li agradava de sempre i també molt llegir, i “vaig veure moltes possibilitats” de compatibilitzar les dues coses estudiant Història, tot i que l’apartat de la investigació va quedar una mica en segon pla durant els 44 anys que es va dedicar a la docència. Abans d’acabar la carrera, ja va començar a treballar “fent unes hores a la setmana a fer la Història de COU” a l’Escola Pia, on va exercir fins a la jubilació.
Comenta que va gaudir molt amb aquesta feina i que sempre va procurar “no fer les classes per rutines, sinó buscar alguna cosa que enganxés”. La investigació, tot i que ja havia “fet alguna coseta, algun llibre, alguna publicació”, però arran de la jubilació, s’hi ha dedicat. “Volia trobar una cosa diferent que no s’hagués investigat tant fins aleshores”.
Està fent una recerca sobre les persones que van ser investigades a la ciutat i, en aquests moments, n’ha trobat 8.100. Arriba a la conclusió que “més que ideologia, que també, una dictadura és control”. Afirma que “la migració li feia por al franquisme. Una societat agrària tancada, petita, és molt més fàcil de controlar que una industrial”. “Això ho hem d’explicar ara, que el blanqueig de la dictadura està de moda”, diu, i sosté que “si no expliquem les coses, sembla que no hagin passat” i la situació política actual “me la miro amb desesperança”, detalla.
Va ser regidora per CiU durant un mandat. El Josep Rull li va proposar ser la segona de la llista. Creu que “em va permetre, conèixer la ciutat d’una altra manera” i “és una experiència que recomanaria”.