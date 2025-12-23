“A Catalunya es fan molt bons vins naturals i necessiten suport”

No fa ni un mes que va obrir Marges, una botiga de vins naturals a la ciutat. Abans de tot això, va fer una carrera d’uns quinze anys treballant com a dissenyadora per tot el món. Va començar estudiant arquitectura, però després del primer any de carrera, “vaig veure que no era el meu”. Volia fer una formació creativa i es va decantar pel disseny.
“La professió està canviant moltíssim en els últims anys i volia fer una cosa diferent”, apunta, i agrega que “ens agradava el món del vi i vam descobrir els vins naturals com a alternativa al vi convencional i ens va encantar”. I van decidir obrir aquesta botiga amb aquests productes i també cerveses artesanals.
Ha aparcat el disseny perquè Mages “és un projecte que em demana molt de mi” i s’està formant en vins naturals a un centre de Barcelona que es diu Suc Suc. Més endavant, li agradaria també estudiar sommelieria, subratlla.
“Apostem pel producte català perquè a Catalunya es fan molt bons vins i creiem que necessiten més suport”, diu. I assenyala que “estem fent molts vídeos a les xarxes socials explicant què són els vins naturals”. Ho fan a Instagram, a @marges.vins. “El vi natural és un vi que no està fortament industrialitzat, és simplement raïm”, afirma. I comenta que “és una venda bastant personalitzada, has d’indagar el que es busca”.
És originària de Campdevànol i de molt jove es va traslladar a Barcelona. Als Països Baixos va conèixer l’Hector, la seva parella, amb qui ha iniciat aquest projecte de vins naturals a Terrassa.