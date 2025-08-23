Va començar a treballar a la Renault fins que ho va deixar per entrar a fer de comptable a una empresa del sector químic, que és on continua avui en dia. Però la seva gran passió és la fotografia i és la professió que li hauria agradat exercir. “Soc autodidacte, faig fotos des que em van regalar la primera càmera. Però va ser a partir del servei militar, que vaig fer a Canàries, que em vaig comprar una Rèflex i vaig entrar en el món aquest”, detalla.
L’any 2008 va entrar a col·laborar al Diari de Terrassa i ara fa més d’un any que no hi participa. “Al diari li estic molt agraït, em va obrir moltíssimes portes, però arriba un moment en què ja vols fer altres coses”, apunta.
En els inicis d’internet, havia tingut una pàgina web “molt senzilla, de fotografia, i estava aparcada” i la va recuperar. “Com una formigueta, cada dia poso una galeria de fotografies” a www.jaumeolivet.cat. Calcula que a aquest portal hi ha més de cent mil fotos. Fa moltes fotos de cultura popular i de música, com el jazz.
Li agrada molt que la gent “participi” a la seva la web, que defineix com “un àlbum familiar d’una família molt grossa a tota la ciutat”. Reconeix que “abans seleccionava molt i ara no m’importa fer fotos a mansalva” i apunta que “qualsevol altre fotògraf busca la foto. Jo no busco una foto, busco explicar una història”.
Ha fet tres o quatre exposicions i ha participat en moltes de col·lectives. També va posar en marxa el seu àlbum de cromos i, en un parell de mesos, “arribaré als 4.000”.