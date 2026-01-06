Fora de la seva feina de repartidor, es dedica a fer música. “És una miqueta de hip-hop amb tocs flamencs. Gravava fa molts anys, ho vaig deixar i fa uns mesos hi he tornat i, la veritat és que he tingut un acolliment que no esperava”, afirma. Recorda que, abans, el hip-hop que feia “era una miqueta més pur, més lleuger, més urbà i ara és una miqueta més fusionat”.
Va començar molt jove i subratlla que “vaig tenir l’oportunitat de conèixer a un raper molt conegut avui dia, el Porta, que va ser amb el qual vaig gravar la meva primera cançó a la seva casa de Sarrià”. La música que grava és seva i la lletra també, assenyala. Destaca al seu productor, l’Elías Vallecas, i a un artista convidat que col·labora amb ell, l’Absalom Heredia, tots dos de Talavera de la Reina.
Opina que Terrassa “té molt d’art musical i molt d’aquest art està amagat. El que passa és que potser no es coneixen, però hi ha molta gent molt bona. La ciutat pot estar contenta perquè té artistes en tots els gèneres”. No pensa a dedicar-se només a la música afirma que “hi ha gent molt bona, millor que jo. Llavors, no aspiro a res, sincerament”. Creu que, actualment s’està abusant del reggaeton i dels programes d’ordinador i “tard o d’hora, perdrem el nostre so”.
Avui dia les cançons sonen totes tan iguals que no saps qui és un o qui és un altre”, diu.
Les seves lletres parlen, sobretot “del desamor, de la nostàlgia de la depressió, de vivències personals, però de coses molt reals que poden succeir-te a tu, a mi o a qualsevol del carrer”.