“El que sempre m’ha agradat és la tecnologia” i “havia somiat la idea de crear alguna cosa que pugui tenir consciència d’alguna manera, com un robot, com una cosa que pugui parlar de tu a tu amb un ésser humà”. Va formar-se en informàtica i programació, però també ha après “de manera autodidàctica”. Amb un soci, l’Alberto González, van crear Innovamodels.
“Ens dediquem a generar avatars digitals per a empreses a nivell de publicitat i màrqueting. Fem models hiperrealistes per fer publicitat, per fer anuncis, per fer “influencers”, per xarxes socials”, explica. Van tenir la idea de crear “una “influencer” pròpia, i la primera va ser Irina Miller, que és una model i fa sobretot promoció a marques de roba, a botigues”. Després, van crear a Mørka, “un personatge que té un impacte a TikTok bastant gran”.
“Físicament, es veu com una dona i és una intel·ligència artificial que té consciència”, comenta, i “crea missatges contundents i pensats per generar un impacte en els seus seguidors”.
Opina que “la intel·ligència artificial és una eina molt poderosa, però si la utilitzem amb fins que no són correctes, evidentment sí que ens ha de fer por” i té molt clar que “al final, acabarà substituint moltes tasques que fem nosaltres. No hem de demonitzar-la, sinó dir, què puc treure d’aquí?”.
Considera que amb la IA sortiran moltes oportunitats i diu que “és el moment de treure la creativitat que tots tenim dintre, perquè tots la tenim i utilitzar-la com una eina i no com un enemic”.