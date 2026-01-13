Treballa en el sector de l’automoció fa molt de temps, però fa uns tres anys va engegar “tot sol” el projecte Audio-Events Terrassa. Va començar quan va entrar a Castellers de Terrassa perquè “a la meva filla li feia il·lusió”. Allà va saber de Sons Blaus, un grup d’havaneres relacionat amb aquesta colla castellera. Recorda que de jove havia treballat en el món de la nit fent de discjòquei i tot el tema de l’àudio i del so i de la il·luminació li agradava.
Li van demanar si podia fer de tècnic de so del grup i “se’m van obrir unes portes i vaig veure unes possibilitats de poder muntar aquest projecte de so”, subratlla. Juntament amb Sons Blaus i l’Esther Nosàs, l’any passat, “vam muntar la primera trobada d’havaneres de Terrassa” i ja estan preparant la segona edició.
Fa feines de tècnic de so quan li demanen, però ho contempla com “una afició que sempre havia tingut de petit i que, ara, puc realitzar, i és un a més a més de la meva vida familiar i la meva vida laboral”. Amb aquestes petites col·laboracions “em sento realitzat i també dono un cop de mà a qui ho necessita”, manifesta.
Si li demanen que posi música, també ho fa. “Ara és més fàcil posar música” per les innovacions tecnològiques, però afegeix que “l’essència és la mateixa”. “La música és cultura i la cultura és part de la nostra identitat”, declara.
“Vaig estar l’any passat involucrat a la junta de Castellers de Terrassa”, explica, i en l’actualitat és el tresorer de la junta de la Coordinadora de Cultura Popular i Tradicional de Terrassa.