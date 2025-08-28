Raluca Mihalache, assessora d’imatge
D’entrada va fer una carrera “d’Administració i Empresarials” i quan ja estava aquí es va formar com a auxiliar de vol. Durant un temps va treballar d’això, si bé més tard va recuperar la feina administrativa. Però, “m’agradava la roba i la moda i tot el que té a veure amb l’art, perquè considero la moda com una part de l’art”, diu. I va crear un canal a Instagram, @mychicneighbour i també a YouTube, per aconsellar en aquest camp.
“Quan treballes, tens fills i compromisos és molt difícil vestir bé. I en poc temps. El contingut està dedicat a dones ocupades que no volen perdre massa temps davant de l’armari. Ofereixo consells útils perquè pots vestir bé sense gastar molt”, detalla. Opina que “la moda és una eina que comunica sense parlar” i explica que “no tota la gent para esment a la roba i la imatge a vegades comunica més”.
Recomana tenir “un armari càpsula”, és a dir “amb diferents peces, però que són versàtils, de bona qualitat, de color neutre i que poden combinar entre si. I així treus molt profit, sense gastar molts diners, sense grans pressupostos”, agrega. Assenyala que “hi ha una percepció que la moda és cara, però et pot ajudar i facilitar la vida” i, altrament, detalla que “no s’ha de comprar per impuls i has de preparar una mica per endavant el que vestiràs”.
Suggereix que “l’armari treballi per a tu. Que sigui funcional, organitzar-lo bé, amb poques peces, de qualitat, còmodes i adaptades al teu estil”. També pot aconsellar homes.