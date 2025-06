Després d’acabar el batxillerat artístic, va fer un grau superior de disseny gràfic i gràfica interactiva a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa. Quan acabava l’ESO, els professors li recomanaven anar per aquest camp i apunta que “van ser ells els que em van donar l’empenta per seguir per aquest camí”.

No tenia clar cap on volia tirar quan va iniciar els estudis i havia pensat a fer Belles Arts, però el disseny va pesar més. Mentre encara feia el grau, havia començat a moure “tot el tema xarxes, publicava tiktoks, feia directes, i em van començar a arribar bastant seguidors i preguntar pel que feia, i si podia dibuixar les imatges que em passaven ells. Al final he acabat fent encàrrecs personalitzats”. I treballa en els dos vessants, de dissenyadora i il·lustradora i sempre des de la creativitat.

Tot i que mai s’havia plantejat aquestes opcions, ara està “encantadíssima” en una feina que “cada dia és una experiència i no faig el mateix cada dia”. Explica que el seu estil és “cap a realista” i li agrada fer les il·lustracions a llapis perquè “sento que és com una cosa que puc controlar” més que les altres tècniques i és “molt expressiu”. Li agrada ser “accessible a la gent” amb els seus vídeos, per ser com una mena de referent i assegura que “m’agrada molt la part comunicativa i que la gent vegi com és el procés”.

Explica que fa projectes i encàrrecs personalitzats i també fa tasques de “community manager” i porta altres comptes d’Instagram i edita els vídeos. El seu compte és @laiartt