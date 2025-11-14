Admet que estudiar no era el seu fort i, tot i que “mai havia sigut la meva vocació ni tenia un interès especial ni res”, es va acabar apuntant a fer cuina. Es va formar a l’Escola Torre Mossèn Homs i, en acabat, amb les seves primeres feines, va començar a sentir-se cada vegada més atret per aquest camp.
Va passar per diversos establiments de la ciutat, com l’Oblongo, el Bar Tito del Mercat de la Independència o El Cel de les Oques i també va fer de cuiner per diversos països, com la Xina o Cambodja, i a ciutats com Londres o Cadis. “Havia fet altres feines, però amb aquesta gaudia i no se’m feia feixuga”, comenta.
Fa tres anys, amb la Marina Muñoz, la seva parella, van muntar el restaurant Cal Mista, que es troba en el carrer de l’Església. “Fem una cuina amb bon producte, una cuina diria que catalana, el que passa que sí que hi ha alguna influència d’altres cuines del món” que ha conegut.
Assegura que “a tot arreu on he estat, he estat a gust, però quan ho fas pel teu compte la satisfacció és una mica més gran i t’ho sents més teu”. A la cuina “cada dia és més difícil sorprendre, però la clau és treballar bé i tenir un bon servei”. Creu que a Terrassa “hi ha una bona oferta gastronòmica i no cal anar sempre a fora perquè aquí tens molts restaurants que pots menjar molt bé”.
“A mi m’agraden tots els tipus de cuina”, manifesta i afirma que “si la cuina és bona i ben feta, tota està bé. No n’hi ha una que digui que és la que més m’agrada perquè al final són experiències diferents”.