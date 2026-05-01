Aquesta estima i dedicació per la música li ve dels avis, dels pares, dels oncles i comenta que “des de petit, tota la meva vida ha estat vinculada a la música”. “A mi sempre m’ha agradat el flamenc per naturalesa, però el meu pare em va dir que si jo em volia dedicar a la música, havia d’estudiar música clàssica. I vaig començar a estudiar el contrabaix”, recorda.
Anant amb el seu cosí i un amic en el cotxe, “vaig escoltar un solo de Carles Benavent en un disc de Paco de Lucía i vaig dir, jo vull tocar això” i, per aquest motiu, es va decantar pel baix. Diu que sempre està “ampliant horitzons” i que de tots els estils musicals “aprens alguna cosa”. Està immers en diversos projectes i té una empresa de so, de producció i una discogràfica, Mayastudio, “tot vinculat sempre a la música”, detalla.
Afirma que Paco de Lucía “és el referent més gran que he tingut i ha sigut la banda sonora de la meva vida i amb Camarón han sigut les veus més importants” per a ell. Ha gravat discos amb molts artistes i fa la seva música, sobretot amb fusió entre el jazz i el flamenc. Creu que casen molt bé “per la creativitat” i agrega que “la fusió no la veig mai com una limitació” i subratlla que “la llibertat que et dona el flamenc, també te la dona el jazz”. El flamenc “és una forma de vida i sempre està viu. No es perdrà mai”, conclou.
El pròxim 17 de maig, i a la Nova Jazz Cava, està previst el concert “Por Paco”, un homenatge a Paco de Lucía. El projecte és diu Maya Nao, amb el flautista Karlos Nao, amb guitarra i percussió, també